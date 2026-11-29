В аэропортах Парижа объявили четырехдневную забастовку перед Рождеством
Сотрудники Орли и Шарль-де-Голль намерены приостановить работу с 17 по 20 декабря, требуя повышения выплат и создания новых рабочих мест.
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Два профсоюза, представляющие работников аэропортов Парижа, объявили о проведении четырехдневной забастовки в начале рождественских каникул. Акция затронет сотрудников компании ADP, управляющей аэропортами Орли и Руасси — Шарль-де-Голль.
Как сообщает Le Parisien, инициаторами выступили профсоюзы CGT и FO. Забастовка начнётся в 05:00 17 декабря и продлится до полуночи 20 декабря.
Работники требуют увеличить компенсацию транспортных расходов на 20%, выплатить каждому сотруднику премию в размере 1 тысячи евро, а также создать дополнительные рабочие места.
Решение о проведении акции принято после безрезультатных переговоров с руководством компании. Профсоюзы обвиняют администрацию в нежелании идти на уступки, несмотря на выделение дополнительных 80 млн евро акционерам.
Кроме того, представители организаций критикуют руководство за отказ обсуждать повышение заработной платы под предлогом необходимости пересмотра тарифных сеток.
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