Два профсоюза, представляющие работников аэропортов Парижа, объявили о проведении четырехдневной забастовки в начале рождественских каникул. Акция затронет сотрудников компании ADP, управляющей аэропортами Орли и Руасси — Шарль-де-Голль.

Как сообщает Le Parisien, инициаторами выступили профсоюзы CGT и FO. Забастовка начнётся в 05:00 17 декабря и продлится до полуночи 20 декабря.

Работники требуют увеличить компенсацию транспортных расходов на 20%, выплатить каждому сотруднику премию в размере 1 тысячи евро, а также создать дополнительные рабочие места.

Решение о проведении акции принято после безрезультатных переговоров с руководством компании. Профсоюзы обвиняют администрацию в нежелании идти на уступки, несмотря на выделение дополнительных 80 млн евро акционерам.

Кроме того, представители организаций критикуют руководство за отказ обсуждать повышение заработной платы под предлогом необходимости пересмотра тарифных сеток.