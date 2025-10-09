  • 9 Октября, 06:37

В аэропортах США начались массовые задержки рейсов из-за шатдауна

Сегодня, 05:31
Фото: GETTY IMAGES

Массовые задержки и отмены авиарейсов зафиксированы в крупнейших аэропортах США из-за продолжающегося шатдауна федерального правительства, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Проблемы затронули аэропорты Чикаго, Далласа, Феникса, Лас-Вегаса и Ньюарка, где остро ощущается нехватка авиадиспетчеров и технического персонала.

В понедельник управление воздушным движением в аэропорту Голливуд-Бёрбанк (Калифорния) осуществлялось в автоматическом режиме почти шесть часов — из-за отсутствия сотрудников. Контроль временно взяли на себя диспетчеры из Сан-Диего. Во вторник Федеральное управление гражданской авиации ввело режим задержки вылетов для рейсов, направляющихся в Чикаго, — одном из крупнейших авиахабов страны.

По данным FlightAware, к середине дня во вторник в США были задержаны около 3200 рейсов. Власти признают, что кадровый кризис усугубился: часть сотрудников ушла на больничный, а уровень укомплектованности персоналом в некоторых штатах не превышает 50%, сообщил министр транспорта Шон Даффи.

