Попытка вывести за границу лишние доллары без декларации обернулась для жителя Актау штрафом и конфискацией части денег, передает BAQ.KZ. Как сообщили в пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям, мужчина пытался провезти 12 500 долларов США, не оформив нужные документы.

Инцидент произошёл 15 сентября 2025 года в международном аэропорту Актау. Пассажир, направлявшийся рейсом "Актау – Кутаиси", прошёл таможенный контроль с наличностью, превышающей разрешённый лимит — 10 тысяч долларов. Ещё 2,5 тысячи оказались "лишними" и потребовали письменного декларирования.

В суде нарушитель уверял, что не знал о правилах и его никто не предупреждал. Однако доказательства оказались против него. По решению суда гражданин признан виновным по части 3 статьи 551 КоАП и оштрафован на 338 025 тенге. Кроме того, 2 500 долларов конфискованы в пользу государства, а оставшиеся 10 000 долларов возвращены владельцу.

Постановление уже вступило в законную силу.