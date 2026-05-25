В аэропорту Актау задержали иностранца с капсулами опия в желудке

С апреля этого года сотрудники КНБ ликвидировали девять международных и два региональных канала поставки наркотиков. По подозрению в наркопреступлениях задержаны 26 человек, в том числе трое иностранцев, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, также была нейтрализована деятельность одной фитолаборатории, девяти международных и двух региональных канала поставки наркотических средств.

В аэропорту Актау задержали иностранного гражданина, который пытался провезти в своем теле 114 капсул с опием общим весом около одного килограмма.

Еще один случай произошел в столичном аэропорту, где задержали гражданина Казахстана, доставившего из одной из стран Южной Азии 12 килограммов гашишного масла.

Что изъяли силовики

Кроме того, КНБ пресек деятельность устойчивой преступной группы, подозреваемой в контрабанде и распространении "маковой соломы" в особо крупном размере, а также производстве наркотиков из этого сырья.

Всего правоохранительные органы изъяли 3,4 килограмма опия, 9 килограммов гашиша, 11,4 килограмма синтетических наркотиков, 18,5 килограмма гашишного масла, 26,4 килограмма марихуаны, 110 граммов кокаина и 20 тонн маковой соломы.

Также было изъято более 150 литров прекурсоров.

Сколько человек задержали

По подозрению в совершении наркопреступлений задержаны 23 гражданина Казахстана и трое иностранцев.

В КНБ сообщили, что по всем фактам проводятся досудебные расследования.

Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.