В аэропорту Актау задержали иностранца с капсулами опия в желудке
Комитет национальной безопасности сообщил о новых результатах борьбы с наркобизнесом. С апреля в Казахстане ликвидировали международные каналы поставки наркотиков, изъяли крупные партии запрещенных веществ и задержали подозреваемых.
С апреля этого года сотрудники КНБ ликвидировали девять международных и два региональных канала поставки наркотиков. По подозрению в наркопреступлениях задержаны 26 человек, в том числе трое иностранцев, передает BAQ.kz.
По данным ведомства, также была нейтрализована деятельность одной фитолаборатории, девяти международных и двух региональных канала поставки наркотических средств.
В аэропорту Актау задержали иностранного гражданина, который пытался провезти в своем теле 114 капсул с опием общим весом около одного килограмма.
Еще один случай произошел в столичном аэропорту, где задержали гражданина Казахстана, доставившего из одной из стран Южной Азии 12 килограммов гашишного масла.
Что изъяли силовики
Кроме того, КНБ пресек деятельность устойчивой преступной группы, подозреваемой в контрабанде и распространении "маковой соломы" в особо крупном размере, а также производстве наркотиков из этого сырья.
Всего правоохранительные органы изъяли 3,4 килограмма опия, 9 килограммов гашиша, 11,4 килограмма синтетических наркотиков, 18,5 килограмма гашишного масла, 26,4 килограмма марихуаны, 110 граммов кокаина и 20 тонн маковой соломы.
Также было изъято более 150 литров прекурсоров.
Сколько человек задержали
По подозрению в совершении наркопреступлений задержаны 23 гражданина Казахстана и трое иностранцев.
В КНБ сообщили, что по всем фактам проводятся досудебные расследования.
Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.
