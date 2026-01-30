В Международном аэропорту Алматы прошли межведомственные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, передает BAQ.KZ.

Тренировка была направлена на проверку готовности служб пункта въезда к выявлению и локализации особо опасных инфекций, в том числе вируса Нипах. В учениях приняли участие специалисты санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, инфекционного стационара, пограничной службы КНБ, таможенной службы, департамента полиции и сотрудники международного аэропорта Алматы.

По сценарию учений был выявлен пассажир с подозрением на заражение вирусом Нипах.

"Все службы отработали полный алгоритм действий — от первичного санитарно-карантинного контроля и изоляции до госпитализации условного пациента, а также проведения противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. По итогам учений подтверждена высокая степень готовности и слаженность межведомственного взаимодействия", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что действующие алгоритмы позволяют оперативно реагировать на потенциальные биологические угрозы и минимизировать риски для населения. По завершении учений состоялось рабочее совещание, на котором были проанализированы проведенные мероприятия и выработаны рекомендации по дальнейшему усилению взаимодействия.