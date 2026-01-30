В аэропорту Алматы отработали действия при выявлении вируса Нипах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Международном аэропорту Алматы прошли межведомственные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, передает BAQ.KZ.
Тренировка была направлена на проверку готовности служб пункта въезда к выявлению и локализации особо опасных инфекций, в том числе вируса Нипах. В учениях приняли участие специалисты санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, инфекционного стационара, пограничной службы КНБ, таможенной службы, департамента полиции и сотрудники международного аэропорта Алматы.
По сценарию учений был выявлен пассажир с подозрением на заражение вирусом Нипах.
"Все службы отработали полный алгоритм действий — от первичного санитарно-карантинного контроля и изоляции до госпитализации условного пациента, а также проведения противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. По итогам учений подтверждена высокая степень готовности и слаженность межведомственного взаимодействия", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что действующие алгоритмы позволяют оперативно реагировать на потенциальные биологические угрозы и минимизировать риски для населения. По завершении учений состоялось рабочее совещание, на котором были проанализированы проведенные мероприятия и выработаны рекомендации по дальнейшему усилению взаимодействия.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
- Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила