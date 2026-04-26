В аэропорту Алматы продолжается масштабная модернизация
Будут расширены парковочное пространство и территория для гостиничного комплекса.
Сегодня 2026, 09:29
Сегодня 2026, 09:29Сегодня 2026, 09:29
Фото: Акимат города Алматы
Президент международного аэропорта Алматы Гокер Косе ознакомил министра транспорта Республики Казахстан Нурлана Сауранбаева и первого заместителя акима Алматы Алмасхана Сматлаева с ходом реализации масштабной
модернизации воздушной гавани, передает BAQ.KZ.
Рабочая программа началась с осмотра терминала внутренних рейсов (Т1), где проводится комплексная реконструкция. Делегации продемонстрировали обновляемые зоны регистрации пассажиров и выдачи багажа. Как отметил Гокер Косе, завершение работ по реконструкции терминала запланировано на июль текущего года.
Также были представлены планы по расширению парковочного пространства и территория, предусмотренная под строительство гостиничного комплекса при аэропорте.
