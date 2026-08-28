В аэропорту Алматы произошло возгорание на самолёте авиакомпании FlyArystan

В международном аэропорту Алматы на самолете авиакомпании FlyArystan произошел пожар, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Группа Air Astana подтвердила, что 28 августа в международном аэропорту Алматы во время проведения плановых технических работ на воздушном судне авиакомпании FlyArystan произошёл производственный инцидент.

По информации компании, в ходе технических работ на борту самолёта возник пожар.

«Во время проведения работ произошло небольшое возгорание. Оперативные службы аэропорта незамедлительно полностью ликвидировали пожар. Один из сотрудников группы Air Astana получил травму, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Впоследствии он был выписан из больницы», – сообщили в компании.

В момент происшествия на борту воздушного судна не было ни пассажиров, ни членов экипажа.

В настоящее время самолёт временно выведен из эксплуатации. Специалисты оценивают степень повреждений и приступили к проведению необходимых ремонтных работ.

Группа Air Astana совместно с международным аэропортом Алматы проводит работу по установлению всех обстоятельств произошедшего производственного инцидента.