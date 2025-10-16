На территории международного аэропорта Алматы 17 октября с 8:00 до 15:00 запланированы плановые антитеррористические учения, сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, передает BAQ.KZ.

В штабе отметили, что ограничения передвижения авиационного и автотранспорта во время учений не предусмотрены. Мероприятие направлено на отработку взаимодействия и повышение готовности силовых структур к пресечению возможных террористических угроз на объектах транспортной инфраструктуры.

Жителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников госорганов.

В штабе также напомнили, что неповиновение законным требованиям лиц, обеспечивающих общественный порядок, влечёт административную ответственность.