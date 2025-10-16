В аэропорту Алматы пройдут антитеррористические учения
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На территории международного аэропорта Алматы 17 октября с 8:00 до 15:00 запланированы плановые антитеррористические учения, сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, передает BAQ.KZ.
В штабе отметили, что ограничения передвижения авиационного и автотранспорта во время учений не предусмотрены. Мероприятие направлено на отработку взаимодействия и повышение готовности силовых структур к пресечению возможных террористических угроз на объектах транспортной инфраструктуры.
Жителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников госорганов.
В штабе также напомнили, что неповиновение законным требованиям лиц, обеспечивающих общественный порядок, влечёт административную ответственность.
Самое читаемое
- Костанай во тьме: даже после миллиардных вложений горожане ходят по неосвещённым улицам
- Школьницу изнасиловали в Алматинской области
- "270 солдат за три года": депутат потребовал решить проблему дедовщины в армии
- Страшное ДТП в Алматинской области унесло жизни двух человек
- Военные реформы назрели: депутаты требуют пересмотреть систему обеспечения армии