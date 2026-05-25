В аэропорту Алматы временно изменили схему въезда
В аэропорту Алматы временно изменилась схема въезда на территорию воздушной гавани. Ограничения связаны с реконструкцией основной въездной группы.
В Международный аэропорт Алматы временно изменилась схема въезда на территорию аэропорта, передает BAQ.kz.
Изменения связаны с реконструкцией основной въездной группы со стороны улицы Майлина.
Как теперь заезжать в аэропорт
Согласно новой схеме, въезд на территорию аэропорта теперь осуществляется со стороны улицы Ахметова.
Для автомобилей открыты три въезда, расположенные напротив гостиницы «Аксунқар».
При этом схема выезда остается прежней - транспорт продолжит выезжать на улицу Майлина.
В связи с изменением схемы движения в часы пик возможны заторы.
Пассажиров и водителей просят заранее планировать время прибытия в аэропорт.
Куда обращаться
В случае возникновения вопросов или сложностей при въезде пассажиры могут обратиться по номеру +7 777 009 90 68.
Также помощь оказывают сотрудники аэропорта, находящиеся на территории в специальной форме.
