В аэропорту Алматы временно изменили схему въезда

В Международный аэропорт Алматы временно изменилась схема въезда на территорию аэропорта, передает BAQ.kz.

Изменения связаны с реконструкцией основной въездной группы со стороны улицы Майлина.

Как теперь заезжать в аэропорт

Согласно новой схеме, въезд на территорию аэропорта теперь осуществляется со стороны улицы Ахметова.

Для автомобилей открыты три въезда, расположенные напротив гостиницы «Аксунқар».

При этом схема выезда остается прежней - транспорт продолжит выезжать на улицу Майлина.

В связи с изменением схемы движения в часы пик возможны заторы.

Пассажиров и водителей просят заранее планировать время прибытия в аэропорт.

Куда обращаться

В случае возникновения вопросов или сложностей при въезде пассажиры могут обратиться по номеру +7 777 009 90 68.

Также помощь оказывают сотрудники аэропорта, находящиеся на территории в специальной форме.