С начала июля 2025 года сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана продемонстрировали высокий уровень оперативной работы: задержано 67 человек, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, передает BAQ.KZ.

В их числе — двое за убийства, один за разбойное нападение, один за тяжкие телесные повреждения, шесть за грабежи, один за вымогательство, 39 за кражи и шесть — за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Также установлено местонахождение 190 ранее без вести пропавших граждан.

Одним из ярких эпизодов стала операция в Шуском районе Жамбылской области, где был задержан 50-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске за сбыт наркотиков. Ещё в 2024 году в его доме были изъяты более одной тонны высушенной марихуаны и килограмм гашиша.

Международные усилия МВД также дали заметный результат. В Республике Молдова по запросу казахстанской стороны задержан 43-летний гражданин Украины. По данным следствия, он организовывал сбыт синтетических наркотиков в Улытауской области через Telegram, а прибыль от преступной деятельности легализовывал через криптобиржу, выводя средства за границу. Сейчас в его отношении начато досудебное расследование, решается вопрос об экстрадиции.

В Туркестанской области, в Сарыагашском районе, пойман 49-летний гражданин Кыргызстана, участвовавший в финансировании преступного сообщества. Он был в международном розыске по линии правоохранительных органов своей страны.

В аэропорту Алматы задержан гражданин КНР, разыскиваемый за кражу ювелирных изделий в Бахрейне на сумму более полумиллиона долларов. Он проник в частный дом в декабре прошлого года и исчез до момента обнаружения в Казахстане.

Не менее резонансным стало задержание в турецком городе Кайсери. Там сотрудники полиции Турции по запросу МВД Казахстана задержали 40-летнего гражданина Азербайджана. Он, по версии следствия, участвовал в преступной группе, причастной к незаконной продаже донорского органа в Алматы в 2017 году.

МВД Казахстана продолжает активную и системную работу по обеспечению законности, защите прав граждан и международному сотрудничеству в борьбе с преступностью.