В Нидерландах десятки авиарейсов были отменены 4 октября в одном из крупнейших аэропортов Европы — амстердамском Схипхоле — из-за приближения мощного шторма "Эми", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Отменены не менее 80 прилётов и свыше 70 вылетов. Кроме того, часть рейсов задерживается из-за неблагоприятных погодных условий.

Большинство отмененных перелётов приходилось на авиакомпанию KLM — нидерландское подразделение Air France-KLM. Перевозчик предупредил пассажиров о возможных дополнительных задержках и аннуляциях рейсов в ближайшие дни, пока шторм продолжает движение по территории страны.

Королевский метеорологический институт Нидерландов (KNMI) объявил штормовое предупреждение: порывы ветра на побережье могут достигать 90 км/ч, а в центральных и внутренних районах — до 75 км/ч.