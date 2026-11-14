В аэропорту Астаны художница создала картину прямо на ковре

В Международном аэропорту Астаны казахстанская художница Асель Сабыржанкызы, известная как Assolyaa, провела необычный арт-перформанс. Она создала картину прямо на традиционном ковре, объединив национальные символы и авиационную тематику. В центре композиции — парящий орёл, казахская юрта и луч света, напоминающий маяк для воздушных судов.

По замыслу художницы, работа символизирует свободу, гостеприимство и стремление к новым высотам. Картина некоторое время будет выставлена в аэропорту, после чего войдёт в личную коллекцию художницы. Асель Сабыржанкызы известна авторской техникой KilemArt, в которой она создаёт портреты на коврах.

Среди героев её работ — Дженнифер Лопес, Джеки Чан, Николь Шерзингер и казахстанские спортсмены Елена Рыбакина и Михаил Шайдоров. В 2026 году художница вошла в список TikTok The Discover List, объединивший 50 креаторов со всего мира.