В аэропорту Астаны изъяли более тысячи пачек незадекларированных сигарет
В Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" сотрудники Департамента государственных доходов выявили факт незаконного ввоза крупной партии табачных изделий, передает BAQ.KZ.
Во время таможенного контроля на рейсе "Пекин – Астана" пассажир, следовавший через "зелёный коридор", не задекларировал перевозимые табачные изделия, нарушив установленные правила.
При досмотре багажа с использованием рентген-установки инспекторы обнаружили 125 блоков сигарет - всего 1250 пачек. Это количество значительно превышает допустимую норму, требующую обязательного декларирования.
В настоящее время по данному факту ведутся процессуальные действия.
Департамент государственных доходов по г. Астана напоминает: согласно приложению № 6 к решению Совета Евразийской экономической комиссии № 107, табачные изделия, никотинсодержащие продукты и устройства для их нагревания в объёме более 200 сигарет не относятся к товарам для личного пользования и подлежат обязательному декларированию.
