В международном аэропорту Астаны из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются рейсы. Между тем, пассажиры жалуются на отсутствие условий и потерю времени - у стойки регистрации собрались сотни желающих вылететь, передает BAQ.KZ.

Согласно расписанию, запланировано 72 вылета и 74 прибытия самолетов. По состоянию на 12 часов дня на прилет задерживаются восемь рейсов, на вылет – десять, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Задержки на вылет связаны с отсутствием возможности проведения противообледенительной обработки воздушных судов в условиях неблагоприятной погоды", – говорится в сообщении аэропорта Астаны.

В воздушной гавани поспешили успокоить пассажиров: взлетно-посадочную полосу, перрон и рулежные дорожки чистят постоянно, все службы работают в усиленном режиме, заверили в администрации аэропорта.

10 февраля с утра в Астане идут смешанные осадки. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Столбики термометров показывают от -1 до +1 градуса. Из-за непогоды часть учащихся второй смены перевели на дистанционный формат обучения.