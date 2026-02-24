В аэропорту Астаны перенесут рейсы из-за ремонта взлетной полосы
Взлётную полосу аэропорта Астаны вновь будут закрывать на день в течение полутора месяцев.
Сегодня 2026, 01:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:03Сегодня 2026, 01:03
149Фото: Pixabay.com
В аэропорту Астаны перенесут рейсы из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, передает BAQ.KZ.
Ремонт пройдёт с 15 апреля по 31 мая.
"В указанный период взлётно-посадочная полоса будет временно закрыта ежедневно с 10.00 до 18.00 местного времени. На период проведения работ все регулярные международные и внутренние рейсы, выполняемые в указанный временной интервал, перенесены на более раннее или более позднее время суток", – заявили в аэропорту столицы.
Сообщается, что ремонт – плановый, направлен на поддержание аэродромной инфраструктуры и светосигнального оборудования в эксплуатационном состоянии, а также на повышение надёжности и безопасности полётов.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- В Алматы установят декоративную подсветку более чем на 500 зданиях