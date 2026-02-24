В аэропорту Астаны перенесут рейсы из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, передает BAQ.KZ.

Ремонт пройдёт с 15 апреля по 31 мая.

"В указанный период взлётно-посадочная полоса будет временно закрыта ежедневно с 10.00 до 18.00 местного времени. На период проведения работ все регулярные международные и внутренние рейсы, выполняемые в указанный временной интервал, перенесены на более раннее или более позднее время суток", – заявили в аэропорту столицы.

Сообщается, что ремонт – плановый, направлен на поддержание аэродромной инфраструктуры и светосигнального оборудования в эксплуатационном состоянии, а также на повышение надёжности и безопасности полётов.