С 21 декабря 2025 года в Международном аэропорту Астаны стартует строительство переходной галереи, которая соединит пассажирский терминал Т2 со станцией LRT "Әуежай", передает BAQ.KZ. Работы продлятся до 30 апреля 2026 года и направлены на улучшение транспортной доступности аэропорта и удобную пересадку между авиационным и легкорельсовым транспортом.
На период строительства в зоне терминала Т2 временно изменится схема движения транспорта. Проезд для машин скорой помощи и пожарной службы будет осуществляться под навесом терминала, пассажиры категории CIP будут заезжать по маршруту общественного транспорта, а движение служебного транспорта, автобусов, такси и личных автомобилей организуют с учётом ограждения строительной площадки.
В аэропорту уточнили, что все изменения носят временный характер. Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут прибытия в терминал Т2 и учитывать обновлённую схему движения, которая размещена в наглядных материалах. Администрация аэропорта поблагодарила пассажиров и гостей столицы за понимание, подчеркнув, что работы будут вестись с соблюдением требований безопасности и с минимальным влиянием на работу терминала.
