В аэропорту Астаны пройдут учения по борьбе с терроризмом
Цель учений - проверка готовности правоохранительных и специальных служб к оперативному реагированию в случае террористической угрозы.
Сегодня, 07:01
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Сегодня, 07:01Сегодня, 07:01
63Фото: polisia.kz
В пятницу, 19 июля, с 07:00 до 13:00 на территории международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Астане, а также в терминале бизнес-авиации пройдут плановые антитеррористические учения, передает BAQ.KZ.
Организатором выступает Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Как сообщается, цель учений - проверка готовности правоохранительных и специальных служб к оперативному реагированию в случае террористической угрозы. В рамках мероприятия будут введены временные ограничения, включая частичное перекрытие движения транспорта и пешеходов вблизи места проведения учений.
Власти призывают граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям сотрудников государственных органов.
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