В пятницу, 19 июля, с 07:00 до 13:00 на территории международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Астане, а также в терминале бизнес-авиации пройдут плановые антитеррористические учения, передает BAQ.KZ.

Организатором выступает Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Как сообщается, цель учений - проверка готовности правоохранительных и специальных служб к оперативному реагированию в случае террористической угрозы. В рамках мероприятия будут введены временные ограничения, включая частичное перекрытие движения транспорта и пешеходов вблизи места проведения учений.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям сотрудников государственных органов.