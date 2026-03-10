В аэропорту Астаны задерживаются 20 рейсов, передает BAQ.KZ.

Изменения в расписании рейсов наблюдаются из-за погодных условий и операционных причин авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По информации воздушной гавани, на прилёт задерживаются 11 рейсов по направлениям: Алматы, Костанай, Шымкент, Усть-Каменогорск, Орал, Кызылорда, Бишкек и Омск. Из них 2 рейса задержаны по производственным причинам авиакомпаний, 3 рейса — в связи с заменой воздушного судна, по остальным рейсам причиной является позднее прибытие борта.

На вылет задерживаются 9 рейсов по направлениям Шымкент, Петропавловск, Семей, Алматы и Омск. 2 рейса задержаны из-за метеоусловий в Астане, остальные — в связи с поздним прибытием воздушных судов.

– Также зафиксированы отмены рейсов: 3 рейса на прилёт, 8 рейсов на вылет отменены по причине неблагоприятных метеоусловий в Астане, – сообщили здесь.

Согласно прогнозу синоптиков, 10 марта в Астане ожидается переменная облачность, временами снег, метель и туман. Ветер северо-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с, днём местами до 23 м/с.

Пассажиров просят уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.