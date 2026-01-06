  • 6 Января, 14:37

В аэропорту Астаны задерживаются 5 рейсов

Причина - неблагоприятные метеоусловия в аэропортах назначения и позднее прибытие воздушного судна.

Фото: Международный аэропорт Астаны

В целом в настоящее время Международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме, передает BAQ.KZ.

На прилёт задерживаются семь рейсов, один рейс из Туркестана отменён. Причины задержек и отмен по прилёту определяются аэропортами вылета и авиакомпаниями.

На вылет задерживаются пять рейсов. Причины задержек по направлениям Шымкент и Костанай — неблагоприятные метеоусловия в аэропортах назначения, а рейсы в Кызылорду, Алматы и Камрань задерживаются из-за позднего прибытие воздушного судна.

- Со стороны аэропорта Астаны ограничений нет — аэродром и терминалы функционируют стабильно. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиакомпаний, - заверили в воздушной гавани столицы.

