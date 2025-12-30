В аэропорту Астана зафиксированы задержки авиарейсов из-за сложных метеоусловий, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в воздушной гавани, причиной сбоев стал замерзающий дождь, осложнивший выполнение полётов.

По состоянию на текущий момент на прилёт задержаны 11 рейсов, один рейс отменён по метеоусловиям. На вылет задерживаются четыре рейса. Основной причиной задержек называется позднее прибытие воздушных судов, следовавших в столицу из других городов, также пострадавших от неблагоприятной погоды.

В аэропорту отмечают, что все службы переведены на усиленный режим работы и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полётов и пассажиров. Аэропорт функционирует в штатном режиме с учётом текущей обстановки.

Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло, следить за сообщениями авиакомпаний и объявлениями в терминале. Администрация аэропорта просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с погодными условиями.