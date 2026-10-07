В аэропорту Брюсселя могут отменить не менее 140 рейсов из-за забастовки
К протесту присоединятся сотрудники компании, отвечающей за наземное обслуживание самолётов.
7 Октября 2026, 05:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
7 Октября 2026, 05:327 Октября 2026, 05:32
345Фото: Reuters
Не менее 140 рейсов могут отменить в аэропорту Брюсселя в пятницу, 9 октября, из-за общенациональной забастовки.
Как сообщает Reuters, к забастовке также присоединятся сотрудники компании Alyzia, которая занимается наземным обслуживанием в аэропорту.
По данным бельгийских СМИ, число отменённых рейсов может составить не менее 140. При этом представители аэропорта официально эту цифру не подтвердили.
Самое читаемое
- Турецкое судно с зерном затонуло после удара дрона в Чёрном море
- Казахстан – Фарерские острова: где и когда смотреть матч Лиги наций
- В Алматы полицейские выявили притон интимных услуг
- В Усть-Каменогорске посетитель кафе ударил полицейского: мужчина скончался
- Белый дом следит за возможной вспышкой чумы в России