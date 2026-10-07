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В аэропорту Брюсселя могут отменить не менее 140 рейсов из-за забастовки

К протесту присоединятся сотрудники компании, отвечающей за наземное обслуживание самолётов.

7 Октября 2026, 05:32
АВТОР
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Reuters 7 Октября 2026, 05:32
7 Октября 2026, 05:32
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Фото: Reuters

Не менее 140 рейсов могут отменить в аэропорту Брюсселя в пятницу, 9 октября, из-за общенациональной забастовки.

Как сообщает Reuters, к забастовке также присоединятся сотрудники компании Alyzia, которая занимается наземным обслуживанием в аэропорту.

По данным бельгийских СМИ, число отменённых рейсов может составить не менее 140. При этом представители аэропорта официально эту цифру не подтвердили.

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