Сотрудники таможенной службы в аэропорту Франкфурта-на-Майне обнаружили и изъяли свыше 11 тысяч алмазов у пассажира, прибывшего рейсом из Анголы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство DPA.

По информации правоохранительных органов, в ручной клади 53-летнего мужчины было найдено не менее 11 270 природных алмазов, спрятанных в специально оборудованном двойном дне. Для установления их рыночной стоимости назначена экспертная оценка.

Пассажир был задержан и помещён под стражу. Предполагается, что он не задекларировал драгоценные камни при пересечении границы и не смог предъявить обязательный сертификат, подтверждающий законность их происхождения.

Расследование по данному факту продолжается.