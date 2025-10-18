Огонь охватил грузовой терминал международного аэропорта в Дакке. Десятки пожарных расчётов борются с возгоранием, рейсы временно перенаправлены в другие города, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошёл в международном аэропорту столицы Бангладеш - Дакке. Пламя вспыхнуло в помещениях, предназначенных для грузовых операций, и быстро распространилось на значительной площади.

"Над тушением пожара работают 36 пожарных расчётов", - сообщил представитель службы спасения Талха бин Засим.

Из-за возгорания все рейсы приостановлены. Как минимум пять рейсов различных авиакомпаний были перенаправлены в международные аэропорты Чаттограма и Силхета.

Представители аэропорта заявили, что воздушные ворота останутся закрытыми до 18:00 по местному времени, после чего рейсы возобновятся при условии стабилизации ситуации.