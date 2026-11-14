В аэропорту Зайсан в ВКО начали процедуру сертификации

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бахытжан Байахметов посетили строящиеся аэропорты Зайсан и Катон-Карагай.

В аэропорту Зайсан завершено строительство взлётно-посадочной полосы, перрона, рулёжной дорожки, подъездных дорог и основных инженерных сетей, а также монтаж светосигнального и радионавигационного оборудования.

Одним из завершающих этапов реализации проекта стало начало процедуры сертификации аэродрома Зайсан, проводимой Авиационной администрацией Казахстана.

В аэропорту Катон-Карагай также завершено строительство взлётно-посадочной полосы, перрона, рулёжной дорожки и блочно-модульной котельной, а также вынос республиканской автомобильной дороги.

В настоящее время продолжаются работы по строительству инженерных сетей, очистных сооружений, отделке зданий аэропортовой инфраструктуры и монтажу аэронавигационного оборудования.