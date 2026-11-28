В Афганистане произошёл мощный взрыв возле школы в провинции Кунар. По последним данным, погибли не менее 10 учеников, ещё 110 получили ранения, об этом сообщает Report.az.

Взрыв прогремел утром 28 ноября в районе Андирсир, расположенном в центре провинции. По информации BBC со ссылкой на представителя МВД правительства Афганистана, причиной происшествия стал взрыв на складе взрывчатых веществ, который находился рядом со школой и принадлежал компаниям, занимающимся добычей руды.

По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за небрежности и невнимательности.

Обстоятельства случившегося продолжают расследовать. Дополнительную информацию обещали обнародовать по завершении проверки.