В Афганистане прогремел взрыв возле школы: погибли 10 учеников
Число погибших в результате происшествия в провинции Кунар увеличилось до 10, ещё 110 учащихся получили ранения.
28 Ноября 2026, 20:21
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28 Ноября 2026, 20:2128 Ноября 2026, 20:21
206Фото: Report
В Афганистане произошёл мощный взрыв возле школы в провинции Кунар. По последним данным, погибли не менее 10 учеников, ещё 110 получили ранения, об этом сообщает Report.az.
Взрыв прогремел утром 28 ноября в районе Андирсир, расположенном в центре провинции. По информации BBC со ссылкой на представителя МВД правительства Афганистана, причиной происшествия стал взрыв на складе взрывчатых веществ, который находился рядом со школой и принадлежал компаниям, занимающимся добычей руды.
По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за небрежности и невнимательности.
Обстоятельства случившегося продолжают расследовать. Дополнительную информацию обещали обнародовать по завершении проверки.
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