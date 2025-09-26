В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,5
Сегодня, 12:26
63Фото: istockphoto.com
По данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, в пятницу, 26 сентября 2025 года, в 08:17 по времени Астаны (03:17 по Гринвичу) было зафиксировано землетрясение на территории Афганистана, передает BAQ.KZ.
Сейсмособытие произошло на глубине 194 километра. Эпицентр находился по координатам 36,78° северной широты и 70,86° восточной долготы — в гористой местности на северо-востоке страны. Магнитуда землетрясения составила 4,5 по шкале mb, энергетический класс — K = 12,3.
Несмотря на ощутимую силу подземных толчков, разрушения и пострадавшие на момент публикации не зафиксированы.
