По данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, в пятницу, 26 сентября 2025 года, в 08:17 по времени Астаны (03:17 по Гринвичу) было зафиксировано землетрясение на территории Афганистана, передает BAQ.KZ.

Сейсмособытие произошло на глубине 194 километра. Эпицентр находился по координатам 36,78° северной широты и 70,86° восточной долготы — в гористой местности на северо-востоке страны. Магнитуда землетрясения составила 4,5 по шкале mb, энергетический класс — K = 12,3.

Несмотря на ощутимую силу подземных толчков, разрушения и пострадавшие на момент публикации не зафиксированы.