В результате авиаудара ВВС Пакистана по приграничному району Спин-Булдак в афганской провинции Кандагар погибли как минимум 40 человек, еще около 170 получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По данным источников, в ходе обстрелов были повреждены жилые дома в нескольких населенных пунктах, включая Нокли, Вардак, Кучиан, Шорабак и Шахид. Удар стал частью стремительно развивающегося конфликта между двумя странами, обострение которого началось 9 октября после серии взрывов в Кабуле и Марге. Афганская сторона тогда обвинила Пакистан в их организации.

Ситуация продолжала накаляться — уже 11 октября в провинции Пактия, на границе с Пакистаном, произошли ожесточённые перестрелки между пограничными войсками. Афганские власти заявили о гибели 58 пакистанских военных и переходе значительного количества вооружения в руки афганской стороны. При этом, по официальным данным Кабула, девять афганских военнослужащих также погибли.

Представитель афганского правительства Забиулла Муджахид сообщил, что боевые действия были временно прекращены при посредничестве Катара и Саудовской Аравии. Однако пакистанская армия озвучила другую версию, заявив о 23 погибших со своей стороны, 29 раненых и более 200 "нейтрализованных террористов", якобы связанных с афганскими структурами.

На фоне напряженности 15 октября стороны договорились о временном прекращении огня сроком на 48 часов. Однако, учитывая масштаб потерь и продолжающиеся взаимные обвинения, перспектива долгосрочной деэскалации остаётся под вопросом.