Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) не ведёт уголовных дел в отношении национального лотерейного оператора "Сәтті Жұлдыз", однако продолжает мониторинг его деятельности и ситуации на рынке. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, передаёт BAQ.KZ.

Вопрос о возможных нарушениях был поднят после публикации аудиторской отчётности компании за 2024 год. Согласно документу, реализация лотерейных билетов осуществлялась через аффилированные структуры — "Lota Club", "Lotomatic", "Bingo Zaly", а также через онлайн-платформы различных операторов. Эти факты вызвали вопросы о потенциальной монополизации рынка и финансовых аномалиях.

"В целом мы на постоянной основе проводим соответствующий мониторинг. Если такие вопросы увидим, соответствующие признаки уголовного наказуемого деяния, то будет обязательно зарегистрировано. В настоящий момент в нашем ведомстве зарегистрированного уголовного дела в отношении “Сәтті Жұлдыз” не имеется", — заявил Женис Елемесов.

"Сәтті Жұлдыз" — национальный оператор лотерейной деятельности в Казахстане, назначенный правительством и действующий на основании лицензии. Компания была создана в 2016 году для централизации и легализации рынка лотерейных услуг и с тех пор является единственным официальным оператором, имеющим право организовывать и проводить лотереи на территории страны.

При этом организация неоднократно фигурировала в публичных дискуссиях и депутатских запросах, связанных с вопросами прозрачности финансовой отчётности, аффилированности с частными структурами и рисками монополизации.

Кроме того, в январе 2024 года Министерство внутренних дел сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении аффилированного с "Сәтті Жұлдыз" ТОО "LotoClub". В ходе проверки в помещениях компании были выявлены притоны, факты проституции и оборота наркотиков. В результате все 326 лотоклубов по стране были временно закрыты. Однако уже в мае того же года громко анонсированное расследование было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.