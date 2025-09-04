В АФМ сообщили о 13 преступлениях, выявленных в собственных рядах
В кулуарах Сената РК Заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что в текущем году в системе АФМ выявлено 13 преступлений коррупционного характера, передаёт BAQ.KZ.
"Мы в собственных рядах проводим постоянную чистку. Это для нас вообще неприемлемо. У нас нулевая терпимость касательно коррупции. Поэтому собственным департаментом, собственной безопасности были выявлены около 13 преступлений. Лица все привлечены к ответственности", — сообщил Елемесов.
Ранее сообщалось, что КНБ за август выявил 51 коррупционное преступление.
