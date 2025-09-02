Служба по противодействию коррупции КНБ Казахстана сообщила о 51 факте коррупционных правонарушений, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, среди них 17 случаев получения взятки, 18 фактов их дачи, три случая посредничества во взяточничестве. Кроме того, зарегистрированы четыре факта присвоения или растраты чужого имущества, два случая мошенничества, четыре — злоупотребления должностными полномочиями, а также по одному случаю превышения власти, служебного подлога и укрытия уголовного правонарушения.

В суд направлено 29 уголовных дел, в том числе девять — по присвоению или растрате, шесть — по мошенничеству, шесть — по получению взятки, пять — по фактам их дачи, два — по посредничеству во взяточничестве, а также одно — по воспрепятствованию предпринимательской деятельности.

В ведомстве отметили, что за сообщение о коррупции поощрены два человека — им выплачено 730 тысяч тенге.

Работа по данному направлению продолжается.