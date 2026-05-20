В Африке зафиксирована вспышка Эболы

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки "Эбола" в Демократической Республике Конго и Уганда чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

По данным ВОЗ, вспышка связана с редким штаммом вируса – Bundibugyo. На сегодняшний день против него пока нет ни специальной вакцины, ни эффективного лечения.

Эбола передаётся при тесном контакте с биологическими жидкостями заражённого человека или инфицированных животных. Поэтому специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно во время зарубежных поездок.

Перед выездом за границу важно заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране пребывания и соблюдать правила личной гигиены.

После возвращения необходимо внимательно следить за своим состоянием здоровья. При появлении температуры, слабости или других симптомов следует сразу обратиться к врачу и обязательно сообщить о поездке. Медики подчёркивают: самолечение в таких случаях может быть опасным.

Специалисты напоминают, что соблюдение простых мер профилактики помогает снизить риск заражения и защитить здоровье во время путешествий.