В Африке зафиксирована вспышка Эболы
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки "Эбола" в Демократической Республике Конго и Уганда чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
По данным ВОЗ, вспышка связана с редким штаммом вируса – Bundibugyo. На сегодняшний день против него пока нет ни специальной вакцины, ни эффективного лечения.
Эбола передаётся при тесном контакте с биологическими жидкостями заражённого человека или инфицированных животных. Поэтому специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно во время зарубежных поездок.
Перед выездом за границу важно заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране пребывания и соблюдать правила личной гигиены.
После возвращения необходимо внимательно следить за своим состоянием здоровья. При появлении температуры, слабости или других симптомов следует сразу обратиться к врачу и обязательно сообщить о поездке. Медики подчёркивают: самолечение в таких случаях может быть опасным.
Специалисты напоминают, что соблюдение простых мер профилактики помогает снизить риск заражения и защитить здоровье во время путешествий.
