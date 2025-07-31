Сегодня на брифинге в правительстве первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил журналистам о планах по строительству третьей АЭС в Казахстане. В Агентстве по атомной энергии подтвердили информацию, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Для строительства второй АЭС приоритетным партнером рассматривается китайская компания "China National Nuclear Corporation". В настоящее время ведутся соответствующие переговоры на уровне государственных органов и компаний. По строительству третьей АЭС ведутся обсуждения с потенциальными вендорами, включая "China National Nuclear Corporation", как по реактору большой мощности, так и по реакторам малой и средней мощности", - говорится в справке Агентства.

Для строительства второй АЭС рассматриваются другие регионы страны. На данный момент работы по этим направлениям находятся на предварительной стадии, ведутся консультации по оценке возможных вариантов размещения. Окончательные решения будут приниматься в соответствии с законодательством с учётом энергетического баланса и инфраструктурной готовности выбранных регионов.

В агентстве напомнили, что первая АЭС будет построена в селе Улкен Жамбылского района Алматинской области. В данном районе планируется начать инженерно-изыскательские работы для определения площадки строительства АЭС.

Ранее о строительстве третьей АЭС в Казахстане рассказал первый вице-премьер Роман Скляр.