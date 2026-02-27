Сегодня в Агентстве по делам государственной службы состоялось расширенное заседание коллегии по итогам 2025 года, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, депутаты Мажилиса Парламента, руководство Комитета национальной безопасности, Академии государственного управления при Президенте, Общественного совета при Агентстве, Комиссии по этике, члены консультативно-экспертной группы по вопросам дебюрократизации и реализации антикоррупционной политики, а также руководители территориальных подразделений Агентства и филиалов Академии государственного управления в онлайн-формате.

В ходе заседания председатель Агентства Дархан Жазықбай отметил, что 2025 год стал годом институционального укрепления системы государственной службы.

В 2025 году в целях реализации Концепции развития государственной службы на 2024-2029 годы был разработан новый законопроект «О государственной службе Республики Казахстан». В декабре прошлого года он внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента. В отличие от действующего закона данный законопроект не ограничивается регулированием трудовых отношений (поступление на службу, ее прохождение и прекращение), а главным образом нацелен на утверждение человекоориентированной модели поведения государственных служащих.

В прошедшем году состоялся четвертый отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. По его итогам резерв пополнился

50 квалифицированными отраслевыми специалистами по 6 направлениям. Интерес к проекту продолжает расти, если в 2019 году желание принять участие изъявили 13 тысяч граждан, то в 2025 году этот показатель достиг

32 тысяч. В целом из 450 граждан, включенных в резерв, 337 в настоящее время работают в различных сферах.

Региональные кадровые резервы также продемонстрировали конкретные результаты: из 538 резервистов 260 назначены на новые должности, в том числе 193 – на руководящие позиции в местных исполнительных органах.

Кроме того, применяются и иные механизмы привлечения талантов.

735 лучших выпускников (со средним баллом GPA не ниже 3,33) приняты вне конкурса на должности сельского и районного уровня. Агентством согласовано 964 назначения на высокие должности без проведения конкурса, из которых 19,5% составили представители квазигосударственного и частного секторов.

В 2025 году процессы отбора на государственную службу и управления кадрами были полностью цифровизированы. В настоящее время онлайн-отбор охватывает 94 государственных органа. Благодаря внедрению цифрового отбора в среднем на одну вакансию претендуют 7 кандидатов, а уровень конкуренции увеличился в 3,5 раза.

Опыт Казахстана по внедрению интегрированной информационной системы управления персоналом «E-қызмет» опубликован на международной платформе OPSI Организации экономического сотрудничества и развития в качестве инновационного проекта. Это свидетельствует о международном признании достижений страны в цифровизации управления персоналом государственной службы. Через платформу OPSI казахстанский опыт представлен другим странам как эффективный кейс и в настоящее время ряд государств проявляет интерес к данной модели.

В 2025 году посредством «Единой кадровой системы» полностью автоматизировано кадровое делопроизводство в бюджетных организациях. Вместо запланированных 2,4 тыс. организаций к системе подключено 2,9 тыс. организаций. Сформированы цифровые профили 482 тыс. сотрудников. Внедрены механизмы проактивного контроля и реализована функция автоматического выявления конфликта интересов.

Продолжена работа по внедрению инструментов искусственного интеллекта и обучению государственных служащих. В Академии государственного управления запущена магистерская программа «Цифровое государственное управление». По программе «AI Qyzmet» обучение прошли более 52 тысяч административных служащих, а в рамках программы «AI Governance 500» – 100 политических служащих.

В сфере оказания государственных услуг укреплена сервисная и клиентоориентированная модель. По итогам дистанционного мониторинга проактивно восстановлены права более 2 600 граждан.

Особое внимание уделялось вопросам защиты прав государственных служащих и соблюдения норм этики. В 2025 году выявлено 19 007 нарушений. В рамках профилактической работы проведено более 28 тысяч мероприятий.

В рамках работы по дебюрократизации государственного аппарата разработано 1 335 предложений, из которых 406 реализованы. По итогам проведённых анализов приняты меры по предотвращению рисков на миллиарды тенге.

В завершение мероприятия председатель Агентства подчеркнул, что в 2025 году модернизирована система кадрового отбора, создана цифровая экосистема, внедрены инструменты искусственного интеллекта и сформирована модель проактивного контроля. В дальнейшем работа по развитию эффективной, открытой и ориентированной на результат модели государственной службы будет продолжена.