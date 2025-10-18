Власти Актау прокомментировали ситуацию с вырубкой деревьев в 1-м микрорайоне, вызвавшей недовольство местных жителей, передает BAQ.KZ.

По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства города, работы ведутся в рамках программы "Бюджет с участием населения", в ходе которой в 2024 году реализуются 10 проектов, набравших более 50 голосов.

В микрорайоне №1 подрядная организация приступила к установке новой детской площадки во дворах 33 домов. Как сообщили в ведомстве, решение о вырубке части зеленых насаждений было принято из-за большой площади будущей игровой зоны и невозможности пересадки засохших и диких деревьев, находящихся поблизости.

В отделе уточнили, что срублены лишь три дерева, остальные зеленые насаждения представляли собой низкорослые кустарники. После завершения строительства детской площадки на этом месте высадят 50 новых деревьев.

При этом представители отдела подчеркнули, что город продолжает курс на озеленение. Только на прошлой неделе в Актау было высажено 100 деревьев, включая акации и ясеня, в том числе в аллее 33-го микрорайона.

Согласно плану городского акимата, в дальнейшем работы по благоустройству и озеленению будут проводиться поэтапно во всех микрорайонах, а также на центральных улицах и в скверах.

Ранее сообщалось, что жители 1 микрорайона Актау выразили недовольство после начала вырубки деревьев возле дома №33.