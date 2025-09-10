Вопрос благоустройства столичных улиц продолжает вызывать споры среди горожан. Если одни отмечают масштабные работы по обновлению тротуаров, то другие всё чаще жалуются на качество самой плитки и её укладки. В соцсетях появляются фотографии, где видно: часть покрытия уложена неровно, отдельные плиты проседают, стучат под ногами и создают риск споткнуться. Жители пишут, что подобные дефекты превращают обычную прогулку в испытание, и требуют от городских властей объяснить, почему даже новые тротуары вызывают столько нареканий.

Чтобы разобраться, как именно выбираются участки для ремонта, сколько денег выделяется на замену плитки и кто несёт ответственность за качество укладки, редакция BAQ.kz запросила официальное разъяснение у ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны".

Почему работы проводятся так часто

Замена плитки проводится в рамках среднего ремонта улиц, а повторная укладка на одних и тех же участках не предусмотрена. Межремонтный срок покрытия - 5 лет, подрядчики дают трёхлетнюю гарантию, в течение которой все выявленные дефекты устраняются за их счёт сообщают в акимате.

"Стоимость одного квадратного метра покрытия зависит от качества материала и его геометрических параметров. На одних и тех же улицах замена брусчатки не производится", — уточнили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

В госоргане также подчеркнули, что весь процесс сопровождается контролем Национальным центром качества дорожных активов. Специалисты центра проверяют материалы, контролируют технологию укладки и принимают готовые участки.

"К подрядным организациям, выполняющим работы по укладке брусчатки, предъявляются строгие требования, закреплённые нормативно-техническими документами и законодательством Республики Казахстан", — отметили в Управлении.

На вопрос о том, почему некоторые участки тротуаров, включая район напротив Дома министерств на проспекте Мангилик Ел, остаются скользкими в холодное время года, в Управлении пояснили, что это связано с особенностями используемых материалов и технологии укладки. В Астане применяется ручная кладка отечественной плитки, что делает процесс более трудоёмким, но обеспечивает долговечность и прочность покрытия.

По данным Управления, применяемые материалы и технология укладки проходят проверку и отвечают требованиям, установленным нормативами Республики Казахстан. Все выявленные дефекты, включая повышенную скользкость или неравномерность поверхности, устраняются подрядчиком в рамках трёхлетней гарантии, предоставляемой при сдаче объектов.

В акимате подчеркнули, что работы по укладке и замене плитки проводятся в рамках планового среднего ремонта, а повторная замена на одних и тех же участках не финансируется из бюджета. Это означает, что подрядчики несут ответственность за исправление выявленных дефектов в гарантийный срок, а средства города направляются на новые участки.