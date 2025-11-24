В соцсетях распространяются видео, на которых видно, что часть улиц Семея оказалась в воде после осадков. Пользователи жалуются на большие лужи и задаются вопросом, работает ли в городе ливневая канализация. В акимате Семея прокомментировали ситуацию с подтоплениями, передает BAQ.KZ.

24 ноября в Семее прошел дождь, смешанный со снегом, в результате чего на городских улицах образовались скопления воды.

"Утром, в момент выпадения снега, были задействованы 24 единицы техники с щетками. В данный момент привлечены вакуумные и ассенизаторские машины для откачки воды. Работы продолжаются. С утра было откачано 1200 кубометров воды", - сообщили в пресс-службе города.

В акимете подчеркнули, что все работы находятся на контроле акима города Адлета Кожанбаева.