В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой предположительно запечатлён инцидент с участием акима одного из районов Шымкент. В городском акимате прокомментировали ситуацию и сообщили о начале служебной проверки, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в синей форме направляется на поле, предположительно для участия в футбольном матче. Спустя непродолжительное время между ним и другим игроком возникает словесная перепалка, которая перерастает в драку. Мужчина наносит несколько ударов сопернику прямо на поле. После этого участники конфликта покидают игровую площадку, однако выяснение отношений продолжается уже за пределами поля. В ситуацию вмешиваются другие игроки — на видео видно, как группа мужчин пытается разнять дерущихся и предотвратить дальнейшее обострение.

В официальном сообщении отмечается, что по данному факту будет инициирована служебная проверка с целью всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего.

«Акимат города придерживается принципов законности, служебной этики и недопустимости любых форм неправомерного поведения. В случае подтверждения фактов, на которые указывает распространяемая видеозапись, будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали граждан воздержаться от преждевременных выводов до завершения проверки. О результатах служебной проверки в акимате Шымкент пообещали сообщить дополнительно.