Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов официально находится на больничном, и пока вопрос о его увольнении не рассматривается. Об этом сообщил заместитель акима и официальный представитель акимата Сарсен Куранбек на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

По его словам, приказ об освобождении Берденова от должности не издавался, и формально он продолжает числиться в составе акимата.

"Приказ об увольнении Руслана Берденова пока не издан. Он находится на больничном и остаётся в составе акимата. Насколько нам известно, возможно, он рассматривает завершение работы в акимате, но это его личное решение. Пока приказа нет - он продолжает числиться заместителем акима города", - отметил Куранбек.

Он уточнил, что законодательство позволяет чиновникам находиться на больничном до трёх месяцев с возможностью продления ещё на три. Только в случае нетрудоспособности свыше полугода принимаются дальнейшие кадровые решения. В настоящий момент всё находится в правовом поле.

В акимате напомнили, что у главы города может быть до пяти заместителей. Сейчас фактически работают трое, одна должность остаётся вакантной, а место за Берденовым сохраняется.

Напомним, четыре месяца назад Руслан Берденов получил огнестрельное ранение у здания акимата. Нападавший Ернар Жиембай был приговорён к девяти годам лишения свободы.