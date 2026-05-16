В Акколе улучшают условия для семей военнослужащих МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов во время рабочей поездки в Акколь посетил военный городок МЧС и ознакомился с ходом обновления жилого фонда, территории и объектов инфраструктуры. Работа ведется по поручению Главы ведомства, которые были даны после мартовского посещения воинской части.

В городке поэтапно улучшают условия для военнослужащих и их семей. Проводится реновация квартир, приводятся в порядок дворовые пространства, обновляются общественные зоны. По решению Главы МЧС в жилые дома военного городка будут заселяться молодые семьи врачей и полицейских. Такой подход позволит поддержать специалистов, работающих на благо жителей, и сделать городок более живым, удобным и полноценным для семейного проживания.

На территории уже появились кинотеатр под открытым небом для детей, спортивная площадка, детская игровая зона с необходимым инвентарем, малые архитектурные формы и муралы. Эти объекты делают городок более современным и комфортным для жителей.

Министр отметил, что работы по благоустройству и обновлению военного городка будут продолжены. По его словам, городок должен стать образцовым местом проживания, где созданы необходимые условия для службы, жизни и воспитания детей.