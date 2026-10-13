В Акмолинской области будут выращивать осетра и форель

В Акмолинской области строят комплекс, где рыбу будут выращивать, перерабатывать и кормить собственными кормами. Речь о форели и осетровых. Проект стоит 7 млрд теңге, запустить его планируют в 2027 году, а работу здесь получат 87 человек.

Проект реализует ТОО «Poseydon». Недавно на площадке побывали депутаты Курултая и представители Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, там прошло выездное совещание.

Свой корм для рыбы

Одна из главных частей комплекса это цех по производству специализированных кормов для рыбы. Он будет выпускать 5 тонн корма в час, до 25 тысяч тонн в год. Корм пойдет и другим рыбоводным хозяйствам.

Собственное производство должно снизить зависимость от импорта и укрепить базу отечественной аквакультуры.

Есть и еще один плюс. Когда корм свой, себестоимость рыбы меньше зависит от скачков курса валют и проблем с доставкой из-за рубежа.

От корма до прилавка

В итоге в одном месте замкнется вся цепочка, от производства корма до выращивания и переработки рыбы. Это позволит развивать промышленное рыбоводство, выращивать больше товарной рыбы и наладить ее переработку.

Проект вписывается в планы государства по развитию аквакультуры и рыбного хозяйства Казахстана.