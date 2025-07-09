В Акмолинской области детей-сирот исключили из очереди на жилье
Прокуратура вмешалась спустя 13 лет
Сегодня, 21:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:20Сегодня, 21:20
91Фото: Фото: pexels.com
В Макинске Акмолинской области два брата, обладая правом на жилье как дети-сироты, оставались вне очереди по незаконному решению местных властей в течение 13 лет, передает BAQ.KZ.
Согласно действующему законодательству, дети-сироты имеют первоочередное право на жилье из государственного жилищного фонда. Однако местные исполнительные органы нарушили их права, лишив ребят законной возможности обрести собственный угол.
Ситуация изменилась лишь после вмешательства прокуратуры Буландынского района.
"Лишь после акта прокурорского надзора их права были восстановлены и братья-сироты наконец получили свои долгожданное жилье", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Жуткие кадры: в Шымкенте ребёнок выпал из окна и скончался
- Назначен новый глава Антикора при КНБ РК
- Казахстан готовится к авиарейсам в Нью-Йорк, Токио и Сингапур
- Цены растут, трубы ржавеют: почему коммуналка в Казахстане подорожала на 62 процента
- Пенсионера обвинили в домогательствах к ребенку и избили в Алматы