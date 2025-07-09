В Макинске Акмолинской области два брата, обладая правом на жилье как дети-сироты, оставались вне очереди по незаконному решению местных властей в течение 13 лет, передает BAQ.KZ.

Согласно действующему законодательству, дети-сироты имеют первоочередное право на жилье из государственного жилищного фонда. Однако местные исполнительные органы нарушили их права, лишив ребят законной возможности обрести собственный угол.

Ситуация изменилась лишь после вмешательства прокуратуры Буландынского района.