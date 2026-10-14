В Акмолинской области двух госслужащих уволили за ставки в букмекерских конторах
14 Октября 2026, 20:54
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14 Октября 2026, 20:5414 Октября 2026, 20:54
192Фото: rehabcenterindore.com
Прокуратура Есильского района Акмолинской области выявила двух государственных служащих, которые делали ставки в букмекерских конторах через интернет.
По данным прокуратуры, один из них занимал должность руководителя отдела физической культуры и спорта районного акимата, второй работал главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции.
По результатам прокурорского реагирования оба чиновника были освобождены от занимаемых должностей.
В прокуратуре напомнили, что государственные служащие обязаны соблюдать установленные законодательством ограничения и запреты. Каждый подобный факт будет получать соответствующую правовую оценку.
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