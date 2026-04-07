В Акмолинской области ведутся поиски сотрудника гидропоста, который числится пропавшим без вести, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным ДП Акмолинской области, по факту исчезновения гражданина начато досудебное расследование.

«Установлено, что мужчина вышел из дома и пропал. С заявлением в полицию обратился его брат. В настоящее время организованы поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего. Ход расследования находится на контроле», - сообщили в ведомстве.

В ДЧС Акмолинской области уточнили, что к поискам привлечены силы и средства спасателей. В поисках задействованы 11 водолазов и 3 единицы техники.

Поисковые работы продолжаются, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

