В Акмолинской области изъяли золото, ртуть и четыре тонны руды

В Акмолинской области пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей и переработкой золота. Во время спецоперации правоохранители обнаружили подпольный цех, слиток золота, тонны золотосодержащей руды и крупную сумму денег, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование ведет Департамент АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры.

По данным ведомства, участники группы незаконно добывали драгоценные металлы на территории Шортандинского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен подпольный цех, оборудованный для переработки золотосодержащей руды и извлечения драгоценных металлов.

Во время обысков изъяты оборудование для дробления и плавки руды, слиток золота весом 446 граммов, 4 тонны золотосодержащего материала, 6 килограммов ртути, а также более 2 млн тенге и 8 тысяч долларов США наличными.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Организатор незаконной деятельности помещен под стражу. В настоящее время следствие устанавливает всех причастных к преступной схеме, а также объем незаконно добытых драгоценных металлов.

В АФМ отметили, что досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан.