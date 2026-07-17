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В Акмолинской области изъяли золото, ртуть и четыре тонны руды

17 Июля 2026, 16:43
АВТОР
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кадр из видео АФМ 17 Июля 2026, 16:43
17 Июля 2026, 16:43
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Фото: кадр из видео АФМ

В Акмолинской области пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей и переработкой золота. Во время спецоперации правоохранители обнаружили подпольный цех, слиток золота, тонны золотосодержащей руды и крупную сумму денег, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование ведет Департамент АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры.

По данным ведомства, участники группы незаконно добывали драгоценные металлы на территории Шортандинского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен подпольный цех, оборудованный для переработки золотосодержащей руды и извлечения драгоценных металлов.

Во время обысков изъяты оборудование для дробления и плавки руды, слиток золота весом 446 граммов, 4 тонны золотосодержащего материала, 6 килограммов ртути, а также более 2 млн тенге и 8 тысяч долларов США наличными.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Организатор незаконной деятельности помещен под стражу. В настоящее время следствие устанавливает всех причастных к преступной схеме, а также объем незаконно добытых драгоценных металлов.

В АФМ отметили, что досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан.

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