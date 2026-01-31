В Жаксынском районе Акмолинской области полицейские пресекли незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Оперативники установили 34-летнего жителя села Жаксы, у которого при обыске дома обнаружили и изъяли 5,6 кг марихуаны. По закону это считается особо крупным размером.

Возбуждено досудебное расследование, проводятся следственные действия, экспертизы и проверка происхождения наркотика. Полиция также выясняет цели хранения и возможные каналы поставки, а круг лиц, причастных к преступлению, устанавливается.

В ведомстве напомнили, что незаконный оборот и хранение наркотиков в крупном размере влечет строгую уголовную ответственность. Работа по пресечению подобных преступлений продолжается.