В Акмолинской области изъято более 5 кг марихуаны
В Жаксынском районе Акмолинской области полицейские пресекли незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жаксынском районе Акмолинской области полицейские пресекли незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Оперативники установили 34-летнего жителя села Жаксы, у которого при обыске дома обнаружили и изъяли 5,6 кг марихуаны. По закону это считается особо крупным размером.
Возбуждено досудебное расследование, проводятся следственные действия, экспертизы и проверка происхождения наркотика. Полиция также выясняет цели хранения и возможные каналы поставки, а круг лиц, причастных к преступлению, устанавливается.
В ведомстве напомнили, что незаконный оборот и хранение наркотиков в крупном размере влечет строгую уголовную ответственность. Работа по пресечению подобных преступлений продолжается.
Самое читаемое
- Жители Шымкента получат перерасчёт на 80 млн тенге за газ
- Шахматистка из Туркестана стала чемпионкой Казахстана
- Число дел по отмыванию доходов в Казахстане стало рекордным за 10 лет
- В Шымкенте школы скрывали вакансии и переплачивали учителям миллионы
- Эксперт предупредил казахстанцев: дешёвые авто из Эмиратов могут оказаться опасным хламом