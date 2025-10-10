В Акмолинской области полицейские отчитались о масштабной работе по борьбе с наркопреступностью и профилактике наркомании среди молодежи, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По словам первого заместителя начальника областного департамента Ерлана Акбарова, за текущий год в регионе пресечено 260 наркопреступлений, из которых 129 связаны со сбытом. Задержано 32 "закладчика", ликвидировано шесть каналов поставки синтетических наркотиков — как в область, так и в столицу.

Особое внимание уделялось лабораториям по выращиванию и культивированию наркотических растений: в регионе выявлено девять таких объектов, изъято оборудование и сырьё. В мае этого года, в Целиноградском районе, пресекли деятельность ещё одной мини‑лаборатории, занятый производством синтетики. Всего было изъято более 375 кг наркотических веществ, включая около 10 кг синтетики.

В рамках оперативно‑профилактического мероприятия под названием "Дармек" полицейские провели три этапа работы по пресечению утечки контролируемых препаратов. Изъято более 600 таблеток трамадола, 550 флаконов и таблеток других сильнодействующих медикаментов, ограничен оборот 81 тонны серной кислоты — вещества, часто использующегося в производстве запрещённых веществ. Задержана 23‑летняя жительница Кокшетау, которая через социальные сети реализовывала трамадол и другие препараты. Выявлены случаи подделки рецептов со стороны медицинского персонала. В ходе мониторинга выявлены 1 196 ссылок на сайты‑рекламодатели наркотиков, а также заблокированы счёта на сумму свыше 45 млн тенге.

Но борьба — не только силовая. Для профилактики наркоповедения среди молодёжи проведено 1 197 мероприятий — лекции, акции, спортивные события — охвачено более 100 000 человек, включая школьников и студентов (90 %). Сформирован региональный совет по профилактике наркоправонарушений, в состав которого вошли представители молодёжи, НПО, медицинской сферы и полиции. За год совет организовал более 50 активностей: школьные встречи, квесты, акции, форумы, турниры и пр.

С августа, по инициативе полиции и с привлечением волонтёров, на улицах Кокшетау стартовали профилактические рейды. Их цель — уничтожение граффити с наркотической рекламой, недопущение распространения незаконной информации в общественных местах, а также просветительская работа с населением и вовлечение молодёжи в антинаркотическое движение.