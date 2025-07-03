В Акмолинской области местному жителю был наложен запрет на управление транспортными средствами в целях обеспечения безопасности общества, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску отдела полиции о лишении гражданина права управления транспортом. Мужчина, имеющий водительские удостоверения, выданные в 2020 и 2021 годах, состоял на диспансерном учете у нарколога с диагнозом, связанным с употреблением психоактивных веществ и наличием психических нарушений.

По информации суда, мужчина не согласился с иском, утверждая, что никогда не управлял автомобилем в состоянии опьянения и не употребляет алкоголь. Он пояснил, что ему необходимо управлять транспортом для перевозки семьи и пожилой матери из села в город. Однако, несмотря на его объяснения, суд признал иск обоснованным и удовлетворил требования полиции.

В соответствии с приказом министра здравоохранения Казахстана, гражданам с подобным диагнозом запрещено управлять транспортными средствами. Суд отметил, что ухудшение здоровья водителя, которое препятствует безопасному управлению транспортом, подтверждено медицинским заключением, и является основанием для лишения прав.

"Мужчина, имея медицинские противопоказания, представляет опасность для себя, окружающих и участников дорожного движения", — подчеркнул суд.

Решением суда мужчине был наложен запрет на управление автотранспортом, что, по мнению правоохранительных органов, должно снизить риск дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность на дорогах.