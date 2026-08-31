В Акмолинской области начали подземную добычу золота

На месторождении АО «Алтынтау Кокшетау» в Зерендинском районе Акмолинской области провели первый подземный взрыв. Он дал старт проходке портала будущего подземного рудника. В мероприятии участвовал заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов. Переход на подземный способ добычи позволит продлить жизненный цикл месторождения до 2047 года.

Для расширения производственной территории компании предоставили дополнительный земельный участок площадью 1057 гектаров. «Алтынтау Кокшетау» обеспечивает 17% промышленного производства Акмолинской области и 23% обрабатывающей промышленности региона. На предприятии работают более 1700 человек.

По словам руководства компании, запуск подземной добычи позволит продолжить освоение месторождения, сохранить производственный потенциал и создать новые рабочие места. История месторождения насчитывает более 60 лет. В январе этого года здесь был поднят первый ковш горной массы, а нынешний взрыв стал началом нового этапа его освоения.