В Акмолинской области начались работы по зимнему содержанию автодорог
Сегодня, 12:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:30Сегодня, 12:30
46Фото: скриншот из видео
В Акмолинской области дорожные службы приступили к подготовке к зиме на автодорогах республиканского значения, общая протяженность которых составляет 2347 километров, передает BAQ.KZ.
Для обеспечения безопасного движения в холодный сезон задействуют 314 единиц техники и 724 сотрудников, а также заготовлено около 2000 тонн противогололедных материалов.
В круглосуточном режиме для водителей работает колл-центр 1403, где можно уточнить актуальную информацию о состоянии трасс и введённых ограничениях.
В "КазАвтоЖол" призвали автомобилистов учитывать сезонные условия, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Смертельный пожар в селе под Алматы: стали известны новые подробности