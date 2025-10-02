В Акмолинской области дорожные службы приступили к подготовке к зиме на автодорогах республиканского значения, общая протяженность которых составляет 2347 километров, передает BAQ.KZ.

Для обеспечения безопасного движения в холодный сезон задействуют 314 единиц техники и 724 сотрудников, а также заготовлено около 2000 тонн противогололедных материалов.

В круглосуточном режиме для водителей работает колл-центр 1403, где можно уточнить актуальную информацию о состоянии трасс и введённых ограничениях.

В "КазАвтоЖол" призвали автомобилистов учитывать сезонные условия, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.