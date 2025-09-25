В Акмолинской области прошло торжественное мероприятие "Еңбек адамы – Ел мақтанышы", приуроченное ко Дню труда. На сцене чествовали лучших представителей рабочих профессий, наставников, молодых специалистов и трудовые династии региона, передает BAQ.KZ.

С приветственным словом выступила заместитель акима области Алтынай Амренова. Она подчеркнула важность преемственности поколений и повышения престижа рабочих профессий, напомнив, что 2025 год по решению Президента Касым-Жомарта Токаева объявлен "Годом рабочих профессий".

"Значение рабочих профессий велико, ведь именно они напрямую влияют на развитие государства, прогресс в производственной и технической сферах. Сегодня мы выражаем искреннюю благодарность людям, благодаря самоотверженному труду которых развивается наш регион", — отметила Амренова.

Благодарственными письмами акима области наградили работников со стажем от 30 до 50 лет — механизаторов, водителей, диспетчеров, сварщиков, швей, каменщиков и других специалистов.

Особое внимание уделили сыроварам региона, добившимся международного признания: золотому призёру конкурса Le Mondial du Fromage Руслану Соколову ("Сыроварня Соколовых") и Эльвире Мукашевой ("Буратта"), также удостоенной золотой медали на престижном конкурсе.

Подведены итоги регионального этапа республиканского конкурса "Еңбек жолы". В номинации "Лучшая трудовая династия" победила семья Левковских, лучшим наставником молодежи признана Несибельды Жусупова, а лучшей молодой работницей производства — Аяжан Жамкенова.

Также вручены дипломы победителям регионального этапа республиканского конкурса "Парыз" за достижения в области социальной ответственности, охраны труда и защиты окружающей среды. Среди награждённых — ТОО "Степногорский горно-химический комбинат", ТОО "Семизбай-U", ТОО "Спасское-Агро", ТОО "Гормолзавод" и другие предприятия.

Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием творческих коллективов Акмолинской области.